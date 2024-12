Stefano, Shaila, Helena, Tommaso, Non è la Rai: eliminato del GF, risultati dei sondaggi

Lunedì scorso si è svolta la diciassettesima puntata del Grande Fratello, durante la quale sono finiti in nomination cinque concorrenti: Stefano Tediosi, Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e le Non è la Rai. La votazione è aperta al pubblico per salvare il gieffino preferito dall’eliminazione, non per eleggere un immune. Chi riceverà meno voti dovrà lasciare la casa del reality.

Analizzando i concorrenti in nomination, si può ipotizzare che Shaila e Tommaso non corrano il rischio di essere eliminati, grazie ai numerosi fan delle loro coppie. Anche Helena ha guadagnato un crescente supporto, soprattutto recentemente, a causa delle continue critiche ricevute dai suoi coinquilini. I sondaggi indicano Helena come la concorrente più votata, seguita da Shaila e Tommaso. Al contrario, Stefano e le Non è la Rai sembrano essere in maggiore pericolo di eliminazione. Tediosi, in particolare, si trova in una situazione precaria, superando di poco Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Helena, preoccupata per la sua posizione nel gioco, ha espresso la sua delusione riguardo al comportamento di Javier Martinez, notando che, nonostante la sua possibile eliminazione imminente, lui passa molto tempo con Chiara. Helena avrebbe gradito un supporto più costante da parte di Javier, considerandolo un amico fidato.

Le percentuali di voto del televoto del 14 dicembre 2024 mostrano Helena al 34%, Shaila al 32%, Tommaso al 19%, Stefano al 10% e le Non è la Rai al 5%. Ciò suggerisce una competizione serrata tra i concorrenti, ma con Helena in una posizione relativamente sicura. Il pubblico è invitato a esprimere il proprio voto per salvare uno dei concorrenti, con la possibilità di supportare Helena attraverso like, dato che si ritiene che sia destinata a rimanere.

Il televoto rappresenta un momento cruciale per i gieffini in nomination, con la possibilità che le dinamiche di voto possano cambiare da un momento all’altro. Le interazioni e i rapporti tra i concorrenti possono influenzare le preferenze del pubblico e, di conseguenza, il destino di ciascun partecipante nel gioco.