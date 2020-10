Stefano Sala, fra le pagine del settimanale Chi, ha duramente attaccato la sua ex compagna Dayane Mello con cui 7 anni fa ha avuto la piccola Sofia. Una bambina nata per caso e concepita senza volere solo due settimane dopo la loro conoscenza. Conoscenza che è poi drammaticamente finita poco meno di un anno dopo.

“Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia”.

Tuttavia non hanno mai avuto dubbi sul destino di loro figlia e nonostante la precocità l’ipotesi ‘aborto’ non è mai stata vagliata.

“Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti questo sia ben chiaro. Ho partecipato al GF Vip perché dovevo lavorare per portare avanti la mia bimba e farla mangiare, data la madre assente da questo punto di vista”.

Stefano Sala ha poi continuato, sottolineando come le bugie che Dayane Mello racconta al Grande Fratello Vip, vengono riportate a loro figlia Sofia tramite i compagni di scuola.

“Dayane racconta molte bugie: c’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà, dovremo discutere molto bene e seriamente di alcune cose poco gradite sia a me, sia alla mia famiglia. Mia figlia fa la prima elementare ed è molto sveglia, torna a casa e mi racconta che i suoi compagni le dicono: ‘Ma hai visto tua madre cosa ha detto, cosa ha fatto?‘. Mi creda, questa situazione mi fa piangere. Soprattutto perché Dayane ha detto una serie di falsità. […] Non credo nemmeno alle lacrime di lei destinate a nostra figlia quando ha scoperto che l’avrebbe sentita il giorno dopo. Secondo me piangeva per le accuse di Franceska”.