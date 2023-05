Stefano parla del rapporto con Luna Marì e svela la nuova passione di Belen

Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un amore molto movimentato, ma di sicuro è un legame fortissimo. I due si sono lasciati più volte, ma sono sempre tornati insieme, segno che non sanno stare lontani l’uno dall’altra. Attualmente il conduttore e la moglie vivono un periodo di armonia anche se a minare la loro serenità notturna c’è la nuova passione della showgirl argentina: le serie coreane! De Martino in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto che sogna una camera tutta sua, visto che gli tocca addormentarsi con la televisione accesa.

“Se sogno camere da letto separate? Allora, diciamo le cose come stanno. Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa. Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre. Avermi accanto non è sempre facile. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci. Sono meglio come ex che come compagno. […] Sono un uomo in costante cambiamento. Vorrei togliermi tutti i tatuaggi, sono il marchio di una vita fa. Ho avuto un periodo in cui non mi riconoscevo nemmeno dopo il successo. A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: Sei un pirla”.