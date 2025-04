Stefano Oradei: Dall’ex all’amore per il figlio sognato

Stefano Oradei, ballerino noto per la sua lunga carriera a “Ballando con le stelle”, ha avuto una vita personale ricca di alti e bassi. Nato a Roma l’11 ottobre 1983, ha iniziato a danzare a 14 anni, vincendo a soli 19 anni il Campionato Italiano di Danze Latino Americane. Nel 2008 ha incontrato la ballerina Veera Kinnunen, con cui ha condiviso un’intensa storia d’amore e una carriera di successi, culminando in cinque titoli di campioni nazionali. Tuttavia, nel 2019, la loro relazione si è deteriorata a causa di dinamiche professionali e personali, e nel 2022 Stefano ha deciso di lasciare “Ballando con le stelle”, intraprendendo nuovi progetti.

Nel 2023, Oradei ha trovato un nuovo amore in Manila Nazzaro. Dopo un breve periodo di conoscenza, hanno deciso di sposarsi nel 2024 in una cerimonia romantica a Villa Miani, Roma. Manila ha rivelato che i suoi figli hanno spinto per il matrimonio, e Stefano ha instaurato un bel rapporto con loro, trattandoli come fossero suoi. Entrambi desiderano avere un figlio insieme e sono pronti a considerare opzioni scientifiche se necessario.

Ora, nel 2025, Stefano ed Manila partecipano al reality “The Couple – Una vittoria per due”, dove metteranno alla prova la loro relazione in un contesto di convivenza forzata. Questa avventura rappresenta una nuova opportunità per mostrare al pubblico la loro quotidianità e il loro impegno nel costruire un futuro insieme.