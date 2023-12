Stefano nel mirino di Federico: “Ci prova con Vittorio” – cosa si sono detti

Nemmeno il tempo di entrare e adattarsi alla vita della casa del Grande Fratello, che Stefano Miele è già al centro della sua prima dinamica. Ieri pomeriggio Federico Massaro ha raggiunto in cucina Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi, rivelando loro che il nuovo arrivato ci starebbe provando con il suo bff: “Ragazzi, ma avete visto? C’è Stefano che ci sta già provando con Vittorio. Sì, ci sta provando“. Ma come mai il modello crede che lo stilista stia flirtando con il suo ‘bro love’? A quanto pare la sua supposizione è nata perché Miele ha passato un po’ di tempo con Menozzi in giardino a fargli delle confidenze.

Il 33enne ha detto a Vittorio di aver imparato l’inglese con un metodo molto particolare: “La lingua l’ho imparata frequentando ragazzi, sì facendo s***o“. Menozzi colpito dalla rivelazione del coinquilino ha risposto: “Ah però, bel modo di imparare“. Direi che una conversazione di questo tipo non basta per arrivare a dire che la new entry ci sta provando con Vittorio. Va anche detto che Miele è felicemente fidanzato e l’ha dichiarato anche nella sua clip di presentazione.

Non è che quella di Federico è paura che un altro gieffino possa attirare le attenzioni del suo bro love (proprio ora che lui è a rischio eliminazione)?

Stefano Miele: “Sono fidanzato, lui fa il medico e io sono molto innamorato”.

“Ho 33 anni e sono uno stilista. Sono spontaneo, sono puntiglioso e un precisetto. – ha detto Miele nella sua clip – Mi piace anche il disordine però, ma il mio disordine. C’è una parte del corpo che mi piacerebbe cambiare. Mi farei le gambe più lunghe di almeno 5 centimetri, mi allungherei le tibie. Sono fidanzato e sono anche molto innamorato. Lui fa il medico ed è serissimo. Entro al GF perché voglio vincere. Lo prendo in considerazione almeno”.

Ce li vedo i #vittorico a fare fuori Stefano con account fake perché d’intralcio nella presunta futura relazione tra Vittorio e Federico.. #GrandeFratello — lerus (@sss03171710) December 24, 2023