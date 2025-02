Stefano, la storia del primo santo cristiano a morire per Gesù nei borghi d’Italia a cui è dedicato

Stefano aveva trentuno anni quando la sua vita fu interrotta. Sebbene non fosse un apostolo, egli divenne il primo martire cristiano, anticipando figure come Paolo e Pietro. La sua morte ebbe un impatto significativo sulla comunità cristiana e sulla conversione di Paolo di Tarso, che inizialmente approvava l’uccisione di Stefano. Stefano faceva parte dei sette diaconi, un gruppo creato per assistere i bisognosi e le vedove, permettendo agli apostoli di concentrarsi sulla predicazione.

Stefano, di origine greca, si distinse attirando l’attenzione delle autorità per la sua predicazione, portandolo a essere accusato e condannato per il suo attivismo religioso. La sua lapidazione, avvenuta a Gerusalemme, rappresenta un’eccezione ai metodi di esecuzione romani, poiché durante quel periodo, il Sinedrio gestiva la giustizia in Giudea. Questo evento suggerisce che i romani non erano ancora i dominatori della regione, e segnala una reazione locale nei confronti del nuovo movimento cristiano, visto con ostilità dai giudei.

La figura di Stefano è narrata negli Atti degli Apostoli, e la sua morte, avvenuta tra il 34 e 36 d.C., è avvenuta in un contesto teso per i seguaci di Gesù. Con la morte di Stefano, il culto del santo si sviluppò a partire dal V secolo, grazie alla scoperta delle sue reliquie. In Italia, esistono attualmente diciotto comuni dedicati a Santo Stefano, tra cui Santo Stefano di Sessanio e Santo Stefano al Mare, ognuno con la sua storia e tradizione.