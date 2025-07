Stefano Gozio nuovo leader di Ceva Salute Animale in Italia

Il mondo della salute animale continua a evolversi grazie a importanti nomine e nuove leadership. Il 10 luglio 2025, Ceva Salute Animale ha annunciato Stefano Gozio come nuovo country manager per Italia e Malta.

Gozio, veterinario con un Executive MBA internazionale, ha accumulato oltre 15 anni di esperienza in Ceva, ricoprendo posizioni significative a livello globale. In particolare, ha guidato con successo la divisione bestiame, contribuendo al raggiungimento di traguardi notevoli. Nella sua nuova funzione, avrà il compito di rafforzare le conquiste precedenti e di spingere verso un ulteriore sviluppo del business locale.

Diplomato in Medicina Veterinaria presso l’Università di Parma, Gozio ha anche ottenuto un Executive MBA alla Purdue University negli Stati Uniti. Ha iniziato come veterinario praticante, crescendo professionalmente ma anche spostandosi in Europa per occupare ruoli manageriali. La sua carriera in Ceva è cominciata nel 2010, contribuendo a trasformare l’azienda in un leader nel settore della biologia animale grazie alla sua esperienza internazionale e alla conoscenza profonda dei mercati locali.

Gozio ha dichiarato di sentirsi onorato di tornare nel suo Paese d’origine per assumere questo ruolo cruciale, evidenziando l’impegno di Ceva nell’innovazione della salute animale e nella medicina preventiva. Sottolinea inoltre l’importanza di migliorare il benessere degli animali, promuovendo prodotti innovativi per la veterinaria e la cura degli animali domestici.

Arnaud Leboulanger, vicepresidente di Ceva per il Sud Europa, ha commentato che la nomina di Gozio rappresenta un passo significativo per le attività regionali, evidenziando come la sua esperienza e leadership saranno determinanti per la crescita e l’innovazione dell’azienda.