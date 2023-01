Stefano Fiordelisi pronto a cancellarsi da Twitter: “Se succede elimino il profilo”

In questi mesi Stefano Fiordelisi è stato al centro di alcune polemiche dopo le dichiarazioni di due ex fidanzati di Antonella, che si sono scagliati contro di lui, muovendo anche delle accuse bislacche (Chiofalo in particolare c’è andato giù pesante). Il 57enne dal canto suo continua a sostenere la figlia e su Twitter commenta quello che succede nella casa del GF Vip.

La settimana scorsa l’uomo aveva invitato i fan di Antonella a sostenere Dana (la ragazza che apprezza Putin e vorrebbe fare le foto con le tute militari e le armi), fortunatamente però il pubblico ha deciso di non premiare la Saber e lui ha commentato così: “Dobbiamo ringraziare i ciabattini che gestiscono pagine social. Allora fate vincere chi non dovrebbe mai vincere“.

Stefano Fiordelisi: “Se si salva io mi cancello da Twitter”.

Oggi il papà della dottoressa e cantante della celebre hit Din Din Dan Don Dan è tornato a deliziarci con le sue perle social. Stefano ha dichiarato che se Nicole Murgia non uscirà dal GF Vip con l’attuale televoto lui si cancellerà da Twitter. Il signore poi se l’è presa con un’altra gieffina, che ha soprannominato ‘gufo triste’ e si è augurato che presto possa uscire anche lei.

“Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter. Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così. Chi è il gufo triste? Una volta leggevo Zagor. […] Vi prego….Se preferite avere la Murgia e avere qualcun’altra immune in casa ok”.

Direi che adesso sappiamo cosa fare…