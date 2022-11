Stefano Fiordelisi, nuovo attacco dell’ex di Antonella: “Controllo maniacale”

Gianluca Benincasa due settimane fa ha accusato Stefano Fiordelisi di aver manipolato sua figlia Antonella, indirizzandola verso Edoardo Donnamaria. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’uomo se l’è presa anche con la gieffina, dicendo che ha mentito e che sarebbe ancora innamorata di lui.

“Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima. Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo. Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta”.

Stefano Fiordelisi, il nuovo attacco di Gianluca Benincasa: “Controllo maniacale della sua persona”.

In una serie di storie Gianluca ha dichiarato che ‘il papy’ di Antonella avrebbe tolto il follow della figlia al suo profilo.

“Ennesima provocazione. Togliermi il segui con il profilo di lei gestito dal papy staff (senza il suo permesso). Mi soffermerei sempre a pensare… MA QUESTA OSSESSIONE? P.s: siete stati capaci di distruggere un profilo, l’immagine e una crescita social che lei (anche facendo errori), è riuscita ad ottenere senza l’aiuto di nessuno. – riporta Blogtivvu – Credo che questo ennesimo gesto sia la conferma di un maniacale controllo della sua persona”.

ODDIO LEGGETE QUIIIII ! LE MONNALISI PENSANO A MICOL MA MI SA CHE DEVONO PREOCCUPARSI DI ALTRO 😂 #Gfvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/WncUkrXIKh — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 25, 2022

Le parole di Francesco Chiofalo.

Non solo Gianluca, anche Francesco Chiofalo ha mosso diverse accuse a Stefano Fiordelisi: “Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui? Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia“.