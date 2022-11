Stefano Fiordelisi: la reazione dopo aver visto la figlia sotto le coperte con Edoardo

Mercoledì notte oltre ad Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono appartati sotto le coperte. Qualcuno sui social si è goduto la serata ‘particolare’, altri invece hanno criticato le due coppie accusandole di essersi spinte oltre. Su Twitter è intervenuto anche Stefano Fiordelisi, che ha preso le parti della figlia e del suo partner. L’uomo ha piazzato dei like a commenti in cui i fan difendevano Edoardo e Antonella. Un tweet in particolare fa capire da che parte sta Stefano Fiordelisi: “Mamma mia oh manco se avessero girato un filmino per adulti. Chapeau a loro che hanno resistito fino a tanto. Meglio vedere due persone che amoreggiano che spettacoli beceri, villani e trash come il sipario di Guendalina Tavassi“.

Un padre fiero, proprio come la ‘cool mum’…



Stefano Fiordelisi su Edoardo e Antonella

Durante il confronto avuto due settimane fa al GF Vip, Stefano Fiordelisi ha consigliato alla figlia di fidarsi di Edoardo Donnamaria. L’uomo ha anche rivelato di essere un fan dei Donnalisi (e per questo è stato anche criticato da Sonia Bruganelli).