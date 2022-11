Stefano Fiordelisi contro l’ex di Antonella: il botta e risposta social

Durante il daytime di ieri pomeriggio Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo dell’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, nella casa del GF Vip. Poco dopo Stefano Fiordelisi ha pubblicato una storia molto strana su Instagram: “Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento“.

Gianluca non è stato in silenzio ed ha risposto alla storia del papà della sua ex fidanzata: “Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non stavate ora sui social ansiosi a minacciarmi velatamente. Che bassezza. Mi dispiace che fa più male il mio silenzio che le sue accuse. Dovreste davvero essere consapevoli di quanto male sta arrecando alla persona che più ama. Ciò che non farò mai io“.

Stefano Fiordelisi e le accuse di Gianluca Benincasa: “Antonella cambiata dopo il confronto”.

L’ex di Antonella ieri sera ha mosso accuse precise durante la puntata del GF Vip: “C’è chi rilascia interviste dicendo che non eri innamorata di me. C’è chi dice il contrario fuori. Uno è venuto qui e ti ha manipolata. Basta guardare la puntata di lunedì scorso per capirlo e da lì lei è cambiata dopo il confronto con la sua famiglia. Lei ha fatto questo confronto ed è cambiata subito. E no, non mi riferisco ad Edoardo quando dico che lei è stata manipolata. Alfonso per me lei è ancora innamorata di me. Anto guardami negli occhi e dimmi il contrario se è la verità. Però è palese a tutti che lei ha fatto un bel cambiamento dopo quel confronto. Sappi però Anto che io ti amo ancora e per te darei tutto. Non credere a chi ti dice il contrario. Forse io a quella persona non piacevo perché non ho i titoli, mentre Edoardo sì“.

Subito dopo le parole del ragazzo, Stefano Fiordelisi ha pubblicato un’altra storia abbastanza chiara: “E’ un pazzo“.

Gianluca sta praticamente insinuando che il padre di Antonella nel confronto avuto lunedì le ha dato input espliciti per concretizzare con Edoardo perché è una storia che televisivamente coinvolge e può portarle benefici economici rispetto allo “scemo” fuori. #GFVIP pic.twitter.com/Ey3LM3L06H — contechristino (@contechristino) November 7, 2022

Oddio l’ex contro il padre che dice che ha manipolato Antonella per i consensi, questo drama improvviso, Gianluca non tirandosi indietro su niente #GFvippic.twitter.com/cpodbckTv3 — Paola. (@Iperborea_) November 7, 2022

E in tutto ciò il signore in questione pare se la sia presa anche con me, così, a caso.