Stefano e Manuela da Temptation Island sono usciti separati dopo un falò infuocato. Ora i due però sembrerebbero essere di nuovo felici al fianco dei rispettivi tentatori. Lui sta con Federica, lei con Luciano.

Tornati da Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle registrazioni, i due hanno commentato così:

“Un paio di giorni dopo ho incontrato Stefano a casa mia perché doveva prendere le sue cose, ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere ed entrambi abbiamo detto che non volevamo che andasse a finire così” – ha dichiarato Manuela – “Ad un certo punto però durante l’abbraccio mi ha respinto e mi ha detto che gli faccio effetto. In un primo momento mi diceva che gli dispiace, poi iniziava ad insultarmi. Ora mi sto riprendendo piano piano, mi è mancato tanto. Mi manca tanto. Quando mi sveglio e non lo vedo al mio fianco mi manca, ma non potevamo andare avanti così. Non cerchiamo le stesse cose, non posso cambiare per lui. Luciano? Mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”.