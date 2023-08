Stefano e Belen: “Non è finita, tornano insieme, i retroscena”

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è tornata tra le braccia di Stefano De Martino e le cose sono andate bene fino ad inizio 2023. La conduttrice in un’intervista rilasciata ad F ha anche dichiarato di non aver mai smesso di amare il marito: “Io amo quest’uomo. L’ho sempre amato e non ho mai smesso a dire la verità. Ho una bella famiglia, lui adora la piccola Luna Marì. Nel momento in cui ci siamo lasciati e mi sono messa con un altro non pensavo di poter tornare insieme. Quando io e lui ci siamo lasciati lo amavo ancora, ero innamorata, ma non volevo più soffrire“.

Stefano e Belen “torneranno presto insieme”.

De Martino e la Rodriguez attualmente sono single, ma secondo il settimanale Nuovo Tv presto torneranno insieme (non è un’ipotesi così fantascientifica): “Lei vede un altro e lui è in vacanza con il figlio. Tra loro però non è finita, torneranno presto insieme. Maria lavora già per farli ricucire. Lei è una delle poche che può riuscirci. Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare“.

Anche Vanity Fair ha riportato l’indiscrezione: “Maria De Filippi, che ben conosce De Martino e Rodriguez, vorrebbe fare di tutto per riportare la pace tra i due, facendoli ragionare e tornare sui propri passi. L’estate è ancora lunga e i due ci hanno abituati ai tira e molla: staremo a vedere. Intanto per la serie cercare indizi in ogni post, in una story di De Martino è stato individuato il desiderio del conduttore di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il passato e il dolore. Il padre di Santiago ha condiviso su Instagram uno screenshot del brano Delresto Echoes di Beyoncé e Travis, il cui testo malinconico ha fatto insospettire i follower, i quali credono che la story fosse una frecciatina alla (ex) fidanzata Belen“.

Momento gossip: avete notato che Belen sparisce quando Stefano si trova a Milano? Questa crisi mi puzza, soprattutto da parte di lei — Fabi (@mocosconcert) August 2, 2023

