Stefano e Belen, i retroscena: lui paparazzato, gli amici parlano

Ormai sembra ufficiale la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da più di un mese i due sono distanti, anche se Fabrizio Corona assicura che la coppia è scoppiata addirittura sei mesi fa. La showgirl si è fatta vedere con il noto imprenditore Elio Lorenzoni e i due sono anche stati beccati mentre si scambiavano un bacio, ma c’è che dice che tra loro ci sia solo una tenera amicizia. A De Martino invece è stata attribuita una storia con Beatrice Vendramin, ma pare che su questo rumor ci sia poco di vero.

Intanto il conduttore di Bar Stella è stato paparazzato in barca in compagnia, ma di alcuni amici. Il settimanale Chi infatti assicura che Stefano è single dopo l’addio a Belen.

“Tolta la fede, la showgirl ha voltato pagina con un nuovo flirt, come vi ha rivelato in esclusiva “Chi”, e si tratta dell’imprenditore Elio Lorenzoni. De Martino, invece, dopo la rottura è volato a New York con Santiago, per poi tornare in Italia a trascorrere il resto delle vacanze in compagnia dei suoi amici di sempre.

Ha scelto la natura incontaminata della Puglia e le acque cristalline della Sardegna. Come mostrano queste foto dalla Costa Smeralda, in cui il conduttore del Bar Stella è nel suo posto preferito: il mare. A bordo della sua curatissima barca che porta il nome di Santiago, tra un tuffo in mare aperto e una pausa rinfrescante a base di frutti di mare e vino, che si rivelano sempre la terapia migliore”.