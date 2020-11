“Non possiamo credere che Stefano se ne sia andato, io avevo sentito Stefano qualche ora prima del suo ricovero. Le sue ultime parole erano per la moglie Tiziana: ‘Non riesco a capire dove trovi tutta l’energia per fare tutto questo per me’. Io ora sono in viaggio verso Roma per il funerale di Stefano”. Roby Facchinetti, a Domenica In, ricorda commosso Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh morto venerdì. “Il dolore è profondo, forte. Stefano era un uomo speciale. Lo amavano tutti. Io ieri non ho voluto parlare con nessuno, sono rimasto solo a piangere, volevo fare solo quello”, dice in collegamento telefonico con Mara Venier.

