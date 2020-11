Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti, Invisibili: l’ultima canzone scritta dal batterista e paroliere dei Pooh insieme allo storico collega e amico.

A meno di un mese dalla sua scomparsa, Stefano D’Orazio torna in rotazione radiofonica insieme a Roby Facchinetti in un ultimo brano scritto insieme. Invisibili è l’ultimo pezzo scritto insieme dai due ex Pooh e fa parte della tracklist dell’album Inseguendo la mia musica, pubblicato il 25 settembre. Una canzone ancora più emozionante alla luce di quanto successo nell’ultimo mese straziante e tragico.

Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti: il significato di Invisibili

Il 1° dicembre arriva in rotazione radiofonica Invisibili, l’ultimo brano scritto da Roby e Stefano insieme. Una canzone emozionante che racconta con grande sensibilità il concetto di anzianità, troppo spesso legato a quello di incomprensione e di solitudine.

Stefano D’Orazio

Un brano che fa battere forte il cuore, per il suo significato, e anche per la tragedia che abbiamo vissuto nell’ultimo mese, con la scomparsa improvvisa del paroliere e batterista il 6 novembre in seguito a complicazioni dovute al Covid. Una morte che ha sconvolto l’intero mondo della musica italiana, non solo la grande famiglia dei Pooh.

Invisibili: il video dell’ultima canzone di Stefano D’Orazio

Invisibili è uno degli ultimi brani in assoluto scritti da Stefano D’Orazio, insieme alla famora Rinascerò, rinscerai. Una canzone che guarda il mondo degli anziani e lo descrive con una grandissima sensibilità, mettendo in luce i problemi di una fascia di popolazione bistrattata dalla società.

Il nuovo pezzo sarà accompagnato anche da un video realizzato da Gaetano Morbioli, con protagonista il cantante Roby Facchinetti nelle vesti di un artista di strada, accompagnato dal chitarrista Michele Quaini. I due diventano spettatori dello spettacolo della vita, in particolare guardando i gesti degli anziani, capaci ancora di vivere l’amore con un’intensità straordinaria. In attesa del video ufficiale, ascoltiamo insieme Invisibili: