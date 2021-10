Un concerto in memoria di Stefano D’Orazio: ecco quando si terrà l’evento e gli ospiti che saranno presenti.

L’8 novembre alle ore 21 al Teatro Orfeo, si terrà un concerto tributo a Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, scomparso nel il 6 novembre 2020. Il compianto artista sarà celebrato da diversi ospiti che daranno il proprio tributo a uno degli artisti più importanti della scena musicale italiana. Fu proprio Red Canzian, di recente, aveva rivelato il proprio desiderio di istituire, inoltre, un premio dedicato al collega e amico di vita per il Festival di Sanremo.

Stefano D’Orazio

Stefano D’Orazio dei Pooh, un concerto tributo per il batterista

Il concerto in onore di Stefano D’Orazio, compianto batterista dei Pooh, avrà luogo l’8 novembre 2021, un anno e due giorni dopo la sua scomparsa. Sul palco, inoltre, sarà presente la batteria originale del musicista che fu comprata da I Palasport nel 2017. Il video di Dammi solo un minuto:

Si tratta della tribute band ufficiale del gruppo italiano, selezionata proprio mediante una selezione a cui hanno partecipato i Pooh, quando festeggiarono i 40 anni di carriera. In quella occasione, furono presenti anche Don Mazzi e Mario Luzzato Fegiz.

Gli ospiti dell’evento

All’evento, intitolato Ricordo di Stefano D’Orazio – Palasport & Friends e presentato da Fabiano Marti, sindaco di Taranto, insieme ad Adriano Di Giorgio, direttore artistico del teatro e dagli stessi Palasport, parteciperanno Giuseppe di Gioia, Francesco Ferrara, i Vasconnessi, tribute band del rocker di Zocca, la Scuola di Teatro Orgeo, per citare solo alcuni ospiti.

Silvia Di Stefano – figlia di Lena Biolcati – salirà sul palco per omaggiare il batterista che, nel lontano 1986, scrisse un brano per la madre con il quale l’artista partecipò a Sanremo e che si intitolava Grande Grande Amore. Prima del concerto, Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, presenterà il libro postumo del marito, intitolato Tsunami. Il concerto è stato organizzato a favore dell’AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule.