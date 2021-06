Quella che all’inizio era solo una voce adesso è diventata quasi una certezza, Lorella Cuccarini potrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio di Canale 5. Secondo gli ultimi rumor la ballerina potrebbe condurre uno show sui territori italiani sullo stile di Melaverde. Ma la notizia choc è che la Cuccarini forse non sarà sola al timone di questo nuovo programma. Secondo Spyit e Bubino Blog Stefano De Martino potrebbe affiancare la prof di Amici 20.

“Lorella Cuccarini data da molti in arrivo proprio alla domenica pomeriggio, e nelle ultime ore si fa strada la notizia che potrebbe essere accompagnata da Stefano De Martino, altro pupillo di Maria”.

“Non più “Domenica Live“, con alla conduzione Barbara D’Urso ma un domenica varietà che non vedrebbe la Cuccarini presentare da sola. Pare proprio che al suo fianco potrebbe esserci un altro volto tanto amato dal pubblico italiano, stiamo parlando di Stefano De Martino. Il bel ballerino, oggi bravissimo conduttore tv, dopo la scuola di Amici ne ha fatta di carriera”.

La coppia Lorella e Stefano De Martino mi piace molto, spero solo che il contenuto di questo ipotetico show non sia davvero simile a Melaverde. Vista la carriera della Cuccarini e la scuola di Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile per Stefanone, a me sembrerebbe ideale puntare su un varietà o una versione moderna della vecchia Buona Domenica.

Anch’io merito di ballare il tuca tuca con Stefano#Amici20 pic.twitter.com/tfkxNASlqh — ๓ค tยtt’คթթ๏รt?🔥 (@gfvip_comment) May 15, 2021

Stefano De Martino sulla sua esperienza a Stasera Tutto è Possibile.

“È la mia seconda edizione di Stasera tutto è possibile. Credo che serva un po’ di leggerezza. Vorrei restituire il clima di una cena tra amici, che tanto ci manca, in cui si scherza, si improvvisa. Lo scorso anno stavo per debuttare con un piccolo spettacolo teatrale: era un modo per sperimentare delle cose che poi vorrei portare anche in tv. Spero di riuscire a portarlo in scena nei prossimi mesi. Sono all’antica o forse anacronistico: mi piace l’idea di lavorare a lungo su un mio repertorio.

Per fortuna faccio parte di una generazione per metà analogica, il computer a casa mia è arrivato quando avevo 16, 17 anni. Quando ho partecipato ad Amici stava iniziando a prendere piede Facebook. Per me il web è uno strumento per comunicare quello che fai, non è un pubblico in virtù del quale devi trovare delle cose da dire”.