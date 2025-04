Stefano De Martino: Un Nuovo Amore in Arrivo? La Reazione Che Accende i Dubbi

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, è stato recentemente al centro di un gossip che lo accusa di avere una nuova fiamma. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, De Martino è stato avvistato a Milano in compagnia di una donna mora e considerata “bellissima”. Questa notizia è particolarmente significativa, dato che il conduttore è stato in relazione con Belen Rodriguez, la madre di suo figlio Santiago, e non ha rivelato dettagli relativi alla sua vita sentimentale dopo la loro separazione.

Negli ultimi due anni, De Martino ha mantenuto un profilo basso riguardo alle sue relazioni, nonostante i numerosi pettegolezzi su flirt occasionali. La passeggiata in compagnia della nuova misteriosa donna ha catturato l’attenzione dei passanti che lo hanno riconosciuto, chiedendo persino di scattare foto con lui. In un gesto che ha sorpreso molti, il conduttore ha acconsentito a posare per un selfie, mentre la donna si è allontanata per non apparire nell’immagine, suggerendo una volontà di mantenere la propria privacy.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alla relazione, e resta da vedere se questa donna misteriosa sia realmente entrata nel cuore di Stefano De Martino. L’attenzione mediatica nei confronti del conduttore è alta, considerando i suoi record di ascolti in televisione. Gli sviluppi futuri potrebbero rivelare ulteriori dettagli su questa nuova potenziale storia d’amore.