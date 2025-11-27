12.3 C
Stefano De Martino torna single a Milano

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, è tornato a essere protagonista del gossip dopo la fine della sua storia d’amore con Caroline Tronelli. Secondo il magazine Oggi, De Martino sarebbe tornato tra le braccia di Gilda Ambrosio, con cui ha una lunga storia di amicizia e presunte frequentazioni.

Il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio avrebbero trascorso un “weekend di fuoco” insieme, passando due giorni e due notti senza mai separarsi. L’imprenditrice napoletana avrebbe dormito nella lussuosa casa milanese del conduttore, sotto lo stesso tetto.

Nonostante le voci di un ritorno di fiamma, sembra che Stefano De Martino non abbia intenzione di fidanzarsi. Secondo Dandolo, De Martino non vuole rinunciare al suo status di single, il che potrebbe far soffrire Gilda Ambrosio, che vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di “amica speciale”.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati accostati dal gossip più volte negli ultimi mesi, ma non hanno mai confermato la loro relazione. L’imprenditrice ha parlato del suo rapporto con De Martino a giugno, definendolo “una delle persone più importanti della mia vita”. Anche il conduttore ha parlato di un rapporto speciale con Gilda, definendolo “grandissima affinità”.

