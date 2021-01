Il conduttore di Made in Sud parla della sua ex.

Dopo il loro ritorno di fiamma, la scorsa primavera in pieno lockdown Belen Rodriguez ha annunciato la fine della sua relazione 2.0 con Stefano De Martino. Se la showgirl si è lasciata andare a qualche commento, il ballerino invece si è trincerato dietro ad un ‘no comment’ ed ha poi detto che non avrebbe più parlato della sua vita privata.

“Non ne voglio più parlare, non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

La scorsa estate è scoppiata una bomba secondo la quale Belen avrebbe lasciato Stefano De Martino (qui il motivo della loro rottura) dopo aver scoperto di una sua scappatella con Alessia Marcuzzi. In quel caso il conduttore ha infranto la sua promessa di non parlare del gossip ed ha smentito la notizia.

“Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

Nonostante tutto i media da mesi parlano di rapporti tesi tra la bella argentina e Stefanone e un video girato a Ibiza confermerebbe questi rumor. Adesso però De Martino ha rotto il silenzio e in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi ha assicurato che tra lui e la Rodriguez le cose vanno bene.

“In realtà penso che la fine del nostro matrimonio non è stato un fallimento. In generale se un’unione è compiuta e ha portato a qualcosa di bello come un figlio non lo è mai. Ora stiamo bene, facciamo del nostro meglio e le cose vanno davvero bene”.

Siamo così sicuri che tra il 2021 e il 2022 non ci possa essere un fidanzamento 3.0?



E per accontentare anche quelli a cui non importa una cippa del matrimonio di Belen e Stefano, ecco una gallery che sicuramente verrà apprezzata da tutti.

Stefano De Martino e Belen: il matrimonio.