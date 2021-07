Stefano De Martino da anni ha abbandonato il mondo della danza debuttando nell’inedita veste di conduttore (veste che gli calza molto bene, bisogna ammettere) e – intervistato da Vanity Fair – ha spiegato il perché di questa scelta.

“Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”.

Il conduttore ha poi continuato:

“Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da una estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.