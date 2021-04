Per una volta al centro del gossip non c’è Stefano De Martino, ma sua sorella Adelaide. Di lei si è sempre parlato poco perché non ama i riflettori, ma pare che in questi mesi la ragazza si sia fidanzata con un volto noto. Secondo quando riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Adelaide avrebbe una storia d’amore con Emanuele Vicorito. Da quando sta con l’attore di Un Posto al Sole e Gomorra pare che la sorella di Stefano De Martino sia al settimo cielo.

“Adelaide De Martino, sorella di Stefano, ha una relazione con l’attore napoletano Emanuele Vicorito, tra i protagonisti di Gomorra – La serie. “Lei è al settimo cielo”, sussurrano a Oggi persone a lei vicine. Però questo è un vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo”.

Nulla di nuovo invece sul fratellone (che ha fatto arrabbiare Carolyn Smith) , che continua a stare lontanissimo dal gossip da quando è diventato conduttore. Che non ami più i pettegolezzi glielo perdono, ma deve assolutamente tornare a pubblicare le apprezzatissime foto in costume o il mio amore per lui finirà a breve.

Le vecchie foto della sorella di Stefano De Martino con la famiglia Rodriguez.

Emma canta “Calore” e DADA E ADELAIDE DE MARTINO LA CANTANO SQUARCIAGOLA, io non ce la faccio, amo tutto ciò, alla follia. #Emma33 pic.twitter.com/k7UdInomB2 — Laura🌷 (@LauraCaizzi) June 3, 2017

Chi è Emanuele Vicorito?