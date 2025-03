Stefano De Martino: “STEP? Un programma da bocciare!”

Dopo una serata di record, il game show di Rai 1 “Stasera tutto è possibile” ha attirato le critiche di Aldo Grasso del Corriere della Sera. Nonostante il programma, condotto da Stefano De Martino, abbia raggiunto oltre 2 milioni di spettatori e un share del 14,7% – il massimo dalla sua creazione – Grasso ha definito lo show “una ciofeca”. Nel suo intervento, il critico sottolinea che il successo di pubblico non sempre giustifica la qualità del contenuto, affermando che alcuni programmi, nonostante il favore della massa, possono essere di scarso valore.

Grasso ha criticato anche il cast del programma, esprimendo dubbi sulla capacità dei comici di generare vere risate, citando in particolare Biaggio Izzo, Peppe Iodice e Carmen Di Pietro. Ha chiarito che non ha nulla contro le persone, ma piuttosto contro le loro performance in questo contesto specifico. Ha poi evidenziato momenti poco brillanti dello show, come i travestimenti e le prese in giro di personaggi più vulnerabili, definendo tali strategie come segni di una comicità che sta esaurendo le idee.

Non risparmiando alcuna critica, Grasso ha paragonato “Stasera tutto è possibile” a “un giardino d’infanzia della comicità televisiva”, ribadendo la sua convinzione che, malgrado il supporto di un vasto pubblico, il programma rimane di bassa qualità. Concludendo, ha affermato che ognuno ha il diritto di apprezzare ciò che preferisce, ma il suo giudizio negativo su “Stasera tutto è possibile” resta immutato.