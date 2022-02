È Stefano De Martino a frenare ogni gossip su Belen Rodriguez. Sembra infatti che i due non siano tornati insieme.

Tante paparazzate e tante voci, ma alla fine sembra che il giovane napoletano non sia pronto a tornare con la sua ex moglie.

Belen Rodriguez, nella nuova avventura a Le Iene Show, aveva fatto intendere che tra i due ci fosse qualcosa, ma il ballerino ha chiarito che le volte in cui si sono visti è solo per il piccolo Santiago.

I due hanno un bellissimo rapporto tuttora:

Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario.