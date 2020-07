Puntualissimo come ogni lunedì sera, anche ieri a Made in Sud è tornato Peppe Iodice, che come sempre ha fatto delle battutine a Stefano De Martino. Il comico napoletano questa volta ha fatto delle allusioni ad un surreale ritorno di fiamma tra il conduttore belloccio ed Emma Marrone.

“Ti devo parlare fratello mio. Ci sarà un’estate rovente per te. Tu sei furbo, fai le scorribande, vai in giro spesso. Vai anche con le signorine sulle barche (Mariana Rodriguez). Ho sentito che c’è stato un ritorno di fiamma, ho saputo che sei ricaduto nel passato. Il fatto dei colori. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone? Finiscila Stefano, vai con il nuovo”.

Ovviamente Stefanone ha negato: “Ma no, ma cosa dici, no. […] Non è assolutamente vero”.

Non contento Peppe Iodice ha tirato in ballo l’ex suocera di De/Di Martino.

“Mi ha chiamato la tua ex suocera, Immacolata Rodriguez. La signora mi ha detto testuali parole. ‘Dis al tamarros che io soi a casa a Milano e che lui deve tornares a casas suas a Torres Annunziata da mamma in mezzo ai tamarri come iss’”.

Con tutto il bene per Iodice, ma diciamo solo che sta roba faceva ridere la prima volta, forse anche la seconda ma adesso…



Stefano De Martino e la reazione alla battuta su Emma Marrone.

Peppe Iodice a #madeinsud non mi fa ridere per niente — • anto • (@_aaanto_) July 20, 2020