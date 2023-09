Stefano De Martino: rivelazione sul suo passato, su Amici e Il Collegio

Domenica 24 settembre torna Il Collegio con l’ottava edizione (qui la classe completa). Quest’anno la voce narrante del famoso reality di Rai Due sarà quella di Stefano De Martino, che ha parlato di questa esperienza in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Sarà un racconto trasversale. A volte commento come se parlassi a mio figlio, altre volte come se rivedessi me stesso. Sarò un po’ padre, un po’ fratello maggiore.

Sarà un’edizione ambientata nel 2001. L’ambientazione e tutti i riferimenti alla musica dell’epoca, che sono quelli della mia adolescenza. In Italia c’erano i Lunapop, Elisa vinceva Sanremo con “Luce”, all’estero c’erano le boy band come i Backstreet Boys, sulla scena anglosassone impazzavano le Spice Girls. Io ascoltavo molto pop italiano, anche se in quegli anni particolari c’era l’hip hop americano di Eminem”.