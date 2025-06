Stefano De Martino: Resta a ‘Stasera tutto è possibile’

Stefano De Martino continuerà a condurre “Stasera tutto è possibile” per un’altra stagione su Rai2, nonostante avesse espresso l’intenzione di lasciare il programma. Le dichiarazioni rilasciate il 8 aprile 2025 avevano suscitato preoccupazione tra i fan, con De Martino che parlava dell’esperienza come “bellissima” e di aver creato una sorta di famiglia all’interno della trasmissione. Tuttavia, la rete ha esercitato forti pressioni affinché rimanesse.

Le riunioni interne sono aumentate, con l’obiettivo di persuadere De Martino a rimanere, e alla fine le sue considerazioni sono cambiate. La sua permanenza è stata influenzata anche dal successo ottenuto dal programma, che è diventato un appuntamento atteso. Un elemento importante è il contratto vigente con la Rai, che prevede ancora alcune puntate da realizzare. Questo ha reso la situazione chiara, spingendo la rete a mantenere un format collaudato piuttosto che esplorare nuove strade.

Inizialmente, De Martino aveva considerato di passare il testimone a nuovi volti, come il duo comico “The Jackal”, ma ora dovrà rivedere questo piano alla luce della sua permanenza. Non è ancora chiaro se Priello e Balsamo avranno un ruolo significativo nella prossima stagione o se il loro coinvolgimento verrà rimandato, richiedendo così una nuova organizzazione interna per la trasmissione.

