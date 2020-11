Concorrente di Amici, inviato de L’Isola dei Famosi, ballerino, manzo di Instagram, ex di Emma Marrone, ex di Belen Rodriguez, conduttore di Made in Sud e Castrocaro, imprenditore e influencer, Stefano De Martino è l’uomo dai mille volti.

Stamani il nostro Stefanone ha deciso di cambiare la sua bio di Instagram e di fare il simpatico, passando da una presentazione formale a: “Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle e anche compagno meno famoso delle sue ex“.

Carina la nuova bio, io però mi concentrerei di più sui contenuti che pubblica. A quando l’addio a questa immagine da Tumblr boy che fa tanto 2013? Meno tavole apparecchiate simmetricamente per la colazione, foto di tramonti, panorami, libri piante e più…

Le reazioni di Twitter alla nuova bio di Stefano De Martino (tra chi urla, vola e muore).

Ma è meno famoso De Martino o Di Martino ✈️😂 pic.twitter.com/hB5vBRGYBk — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) November 16, 2020

Io con la stessa autostima di Stefano De Martino: https://t.co/StoaTBEbOg — Expecto Patronum 🦔 (@va_lentina96) November 16, 2020

• Una delle ” bio ” più belle e ironiche che io abbia letto. #StefanoDeMartino • pic.twitter.com/4ljKavyiFF — Romana83 (@rainbowlella) November 16, 2020

Oggi il vincitore è Stefano De Martino pic.twitter.com/deF7DciDvn — graceoutofthewoods (@GretaSmara) November 16, 2020

Buongiorno con la nuova bio Instagram di Stefano de Martino pic.twitter.com/u2qpDp98jV — I’m gonna 😭 My 💎 earring (@xxfreeavengers) November 16, 2020

STEFANO DE MARTINO TU MI UCCIDI pic.twitter.com/HJJZLCficB — giulia 🐍 (@ineedalcool) November 16, 2020

