Continua il gossip sulla storia infinita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la rottura confermata dalla bella argentina e i rumor sul presunto triangolo con Alessia Marcuzzi ci sono delle novità inaspettate.

Stando a quello che riporta il settimanale Chi il ballerino napoletano in queste settimane pare stia facendo di tutto per recuperare il rapporto con la madre di suo figlio.

“C’è una notizia clamorosa nell’affaire dell’estate. Da un lato, Belen Rodriguez che ‘ha congelato’ dopo due soli weekend l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, corso a piangere dalla sua ex Mariela, e ha rifilato un due di picche al bello dell’estate, l’attore e modello Michele Morrone (quest’ultimo ha provato a contattare anche Cristina Buccino). Dall’altro lato, De Martino non ha avuto nessun ritorno di fiamma con Emma Marrone (che ha ripreso a frequentare il modello Nikolai Danielsen), ma le sta provando tutte per tornare con la ex moglie. Dinanzi a lui, però, c’è un muro insuperabile. Un muro su cui Belen ha scritto: ‘Nessun perdono’”.