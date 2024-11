Stefano De Martino: Prospettive a Sanremo e Legame con il Figlio

Stefano De Martino, conduttore di “Affari Tuoi”, si è aperto riguardo la sua vita personale e professionale durante un evento al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, ospite di Vanity Fair Stories. Ha tracciato un bilancio della sua carriera, partendo dal debutto ad “Amici” fino al suo attuale successo in Rai. De Martino ha parlato del suo percorso, ereditando la conduzione da Amadeus, diventando un punto di riferimento della televisione pubblica con ascolti record. Ha rivelato aneddoti sulla sua immagine fisica, esprimendo il desiderio di rimuovere i tatuaggi, e ha condiviso reflexioni sui suoi difetti e relazioni, rivelando che per conquistare una donna utilizza sempre l’umorismo.

Inoltre, De Martino ha discusso il suo ruolo di padre, in particolare il legame con il figlio Santiago, avuto con l’ex moglie Belén Rodríguez. Ha raccontato un momento toccante in cui il bambino ha espresso affetto dicendo “Papà vieni qui, fatti abbracciare, ho un attacco d’amore”, una frase ora parte del loro linguaggio quotidiano. Questo momento ha colpito De Martino, soprattutto in un contesto in cui le notizie sono spesso negative.

Infine, De Martino ha affrontato la questione del Festival di Sanremo, per il quale è stato accostato come possibile conduttore dopo Carlo Conti. Ha affermato di essere “pronto” per affrontare questa sfida e ha sorriso sull’idea di avere bisogno di “qualche capello bianco in più” per essere adeguato a un evento così prestigioso.

La sua presenza a Vanity Fair Stories ha messo in luce sia la sua evoluzione come persona che come professionista, evidenziando il suo impegno nel bilanciare vita privata e carriera e la sua apertura a nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.