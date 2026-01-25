Stefano De Martino piange la perdita del padre

Stefano De Martino sta attraversando un momento difficile a causa della morte di suo padre Enrico, avvenuta a 61 anni a causa di una malattia debilitante. Stefano e suo padre erano molto legati e in diverse occasioni il conduttore ha dichiarato che Enrico era il “migliore papà” che si potesse avere.

Dopo la scomparsa del padre, Stefano ha pubblicato una storia su Instagram dedicata a Enrico, con una citazione che recita: “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Queste parole intense e stringate esprimono l’orgoglio di Stefano di essere il figlio di Enrico, con cui condivideva la passione per il ballo. Il padre di Stefano era infatti un ex danzatore e questa passione è stata ereditata da Stefano, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv grazie a “Amici di Maria De Filippi” e successivamente è diventato un conduttore di successo.

I funerali di Enrico si sono svolti in forma privata a Torre del Greco, nella stessa chiesa in cui il padre e la madre di Stefano si sono sposati. Non sono state diffuse foto dell’evento, poiché i paparazzi napoletani, che hanno un buon rapporto con Stefano, hanno deciso di non scattare foto in segno di rispetto e stima nei confronti del conduttore, che sta attraversando un momento di profondo dolore. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha spiegato che i paparazzi hanno voluto rendere omaggio a Stefano con questo gesto di sensibilità e umanità.