Stefano De Martino, per Aldo Grasso: “Un classico piacione, gli mancano le basi”

Stefano De Martino, alla guida di “Affari Tuoi”, sta ottenendo notevoli successi di ascolti, con uno speciale della Lotteria Italia che ha raggiunto 6.251.000 spettatori e il 26,82% di share nella prima parte e 6.367.000 spettatori con il 37,96% nella seconda parte. Il pubblico di Rai1 appare soddisfatto del suo operato, promuovendolo a pieni voti. Tuttavia, la critica di Aldo Grasso sul Corriere della Sera si è mostrata scettica nei suoi confronti, definendolo un “classico piacione”. Grasso ha sottolineato che, nonostante i buoni ascolti ottenuti con un format riconosciuto, De Martino non possiede le qualità necessarie per essere considerato un grande showman.

Secondo Grasso, gli mancherebbero le basi e la cultura mediale, oltre all’estro naturale che caratterizza personaggi come Renzo Arbore e Fiorello, modelli a cui De Martino dichiarerebbe di aspirare. Grasso ha descritto il presentatore come qualcuno che cerca a tutti i costi di piacere, adottando comportamenti eccessivamente seduttivi e accattivanti, un atteggiamento che ricalca l’imitazione di Luigi Esposito a GialappaShow.

Grasso ha proseguito affermando che il “piacione” De Martino sembra divertirsi nel cercare di compiacere gli altri, anche se alla fine risulta raramente spiacevole. Ha paragonato De Martino a Alberto Matano, suggerendo che entrambi sono intercambiabili e che condividono una simile inclinazione al compiacimento. L’analisi critica di Grasso dipinge De Martino come un individuo egocentrico e narcisista, lontano dall’essere un autentico showman.

In un contesto in cui i milioni di spettatori si traducono in un contratto significativo con Rai, De Martino prosegue ignaro delle critiche, godendosi il successo e la popolarità. La sua immagine è quella di un uomo impegnato a ballare e a intrattenere, mentre dall’esterno giungono voci che mettono in discussione la sua reale capacità di condurre uno show, creando un contrasto tra l’apprezzamento del pubblico e le riserve della critica.