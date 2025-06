Stefano De Martino: Paure e Successi a Affari Tuoi

Stefano De Martino è stato ospite di Tv Talk su Rai 3 e ha condiviso le sue esperienze nella conduzione di Affari Tuoi. Ha espresso inizialmente timori nell’assumere un ruolo prestigioso dopo Amadeus, ma ha anche riconosciuto il successo ottenuto con il programma, che ha registrato ottimi ascolti.

Intervistato da Mia Ceran, De Martino ha affermato di aver affrontato una certa pressione iniziale, con aspettative basse nei suoi confronti. "C’era tanta paura di non riuscire a farlo a modo mio", ha commentato, evidenziando la soddisfazione per aver trovato il proprio stile nella conduzione.

Inoltre, ha confermato che non tornerà a condurre Stasera Tutto è Possibile e ha proposto come suoi successori Fabio Balsamo e Ciro Priello, entrambi già noti per la loro esperienza e popolarità.

Con Affari Tuoi, De Martino ha ottenuto risultati impressionanti, superando la concorrenza di Striscia La Notizia. I dati recenti mostrano una media di 6 milioni di telespettatori e un 29% di share, superando le performance di Amadeus nella medesima fascia oraria dell’anno precedente, quando aveva raggiunto 5,3 milioni di spettatori e un 25,4% di share.

La stagione di De Martino si preannuncia quindi molto positiva, e il suo approccio al programma ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it