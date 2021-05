Dall’esordio in tv di Stefano De Martino abbiamo saputo tutto sulla sua vita privata, dalla storia con Emma, a quella con Belen Rodriguez, fino ai gossip su Giulia Pauselli e addirittura Alessia Marcuzzi. Nell’ultimo anno il conduttore ha preso le distanze dal mondo del gossip e a parte qualche paparazzata nulla si sa su quello che fa lontano dalle telecamere.

Negli ultimi mesi i fan di Amici parlavano di un flirt (a cui non ho mai creduto) con Martina Miliddi, qualcuno insiste ancora che possa esserci qualcosa tra i due. La realtà è ben diversa. I paparazzi hanno beccato Stefanone in barca, ma con delle coppie di amici e il settimanale Chi ci fa sapere che l’ex di Belen è assolutamente single.

“Bello come un sirenetto e ancora single. Una fuga romantica, come il bellissimo e scultoreo ex ballerino napoletano ha abituato il pubblico in passato? No, non ha nessuna nuova fiamma. Con lui in barca c’erano alcuni cari amici. Tra coppie di cui una in attesa di un bambino. […] Mentre Belen Rodriguez lancia dediche su Instagram alla sua dolce metà, l’hair stylist Antonino Spinalbese, (‘ti amo follemente angelo mio’), Stefano De Martino è chiuso nel riserbo più assoluto e per adesso ha blindato il suo cuore. Belen è l’unica donna che è riuscita a provocare in lui un amore vero e duraturo, dal quale è arrivato il figlio Santiago.

L’ex ballerino non ha seguito l’esempio della Rodriguez ricreandosi una vita sentimentale. Adesso lui è concentratissimo sulla sfera professionale. E l’amore? “Quando troverai una fidanzata?” ha chiesto un fan sul profilo del conduttore, lui ha tergiversato ed ha risposto in modo ironico “Mamma lo so che sei tu a scrivere”. Quindi la domanda è, chi vedremo al fianco del single più desiderato d’Italia?”

Ragazze fatevi avanti…

Il chiacchiericcio su Martina e Stefano De Martino.

Ma poi solo io ho notato il modo come guarda Stefano Martina ??🤔🤔🤔🤔 #Amici20 — aargenita (@aargenita) April 10, 2021

A Stefano Martina piace, altroché ahahah #Amici20 — ALEXIS (@AvoryAlexis) April 10, 2021

Comunque ve lo dico secondo me c’è l’inciucio Stefano-Martina, altro che Aka.#amici20 — lulu 🐍 (@mezzavuota) April 3, 2021

Giulia Pauselli e le dichiarazioni del 2012 dopo la fine della storia con l’ex ballerino.

Meno nota di quella con Emmaa e Belen, ma Stefano ha avuto una storia anche con la ballerina di Amici Giulia Pauselli.

“È che la sua aria da cafoncello napoletano, da bello maledetto, colpisce facile. E noi ci siamo cascate: io, Emma, Belén, tutte dentro il suo sorriso smagliante, la sua simpatia eversiva, il suo corpo pieno di tatoo. Com’è andata tra noi? Ci siamo capiti subito, a sguardi, mentre ballavamo. Ma dentro Amici, per due mesi, non ci era permesso di fare altro. La fase di incubazione è stata lunga e intensa. Mi ero presa una bella cotta. Quando si balla insieme entri nella parte, e spesso ti fai film. In più c’era la tensione di una cosa che non poteva essere resa pubblico. Poi, passato il momento segreto, facevamo tutto: andavamo anche insieme al centro commerciale. A me lui piaceva davvero. Lui ha 22 anni è un ragazzino che deve crescere, capire cosa vuole dalla vita”.