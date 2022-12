Stefano De Martino, Oriana la spara grossa: “Non mi ha ancora conosciuta”

In un mese di GF Vip Oriana Marzoli ha già dimostrato di essere una perfetta concorrente da reality, visto che non ha peli sulla lingua, non si fa problemi a litigare (e a prendere posizione) ed è anche sempre pronta a scherzare in maniera ‘vivace’. Da giorni la spagnola continua a punzecchiare Antonino Spinalbese tirando in ballo Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Antonino mi ha usata come Belen ha usato lui, è il karma! E lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito’. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro“.

La reazione di Oriana ed Alberto alla battuta di Daniele su De Martino 💀 #gfvip pic.twitter.com/R0qvGIxWO2 — ➹ (@gggreatescape) December 20, 2022

Oriana Marzoli tira ancora in ballo Stefano De Martino.

Ieri pomeriggio la Marzoli ha fatto una ‘bastard battle’ con Daniele Dal Moro. I due hanno combattuto a colpi di shade e nel farlo è venuto fuori anche il nome di Stefanone.

Daniele ha cercato di far sbottare la coinquilina: “Se ti sei beccata Antonino e non De Martino, non è colpa mia cara bella“. Oriana ha replicato e l’ha sparata grossa: “Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti!”

Oriana in che senso?



Belen in questo momento…



Il botta e risposta tra i due gieffini poi è continuato con il veneto che ha detto alla coinquilina che non sa parlare bene l’italiano, ma lei l’ha messo al suo posto: “Amore magari tu parlassi così bene lo spagnolo come io parlo l’italiano. Vai a fare i programmi in Spagna e vediamo se ce la fai. Ah, ti basta l’Italia. Non vuoi fare i reality all’estero? Certo, perché nessuno ti vuole e ti chiama fuori da qui. A me invece arrivano proposte da tutto il mondo a differenza tua. Non hai bisogno dei reality? Certo, non ne hai così bisogno che stai dentro al Grande Fratello Vip“.

PH: Endemol Shine Italy