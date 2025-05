Stefano De Martino: Novità imminenti che non puoi perdere!

La Rai prevede di estendere la messa in onda di “Affari Tuoi” fino a metà luglio, evitando la consueta pausa estiva. Attualmente condotto da Stefano De Martino, il programma punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico durante la prima serata, tradizionalmente occupata da repliche. Questa strategia mira a contrastare la concorrenza, in particolare l’arrivo di Amadeus con il suo nuovo show “The Cage – Prendi e Scappa” su Nove.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la decisione di non trasmettere repliche di “Affari Tuoi” rappresenta una mossa strategica per la Rai, che intende non solo prolungare il successo del programma, ma anche mantenere la competitività nel panorama televisivo estivo. L’obiettivo è fidelizzare gli spettatori, incoraggiandoli a rimanere sintonizzati anche in un periodo in cui solitamente si trasmettono contenuti riciclati.

La Rai desidera sfruttare il momento favorevole di ascolti e proseguire con “Affari Tuoi” per garantire continuità e coinvolgimento. La presenza di De Martino è vista come un elemento centrale nel tentativo di attrarre un pubblico più ampio. La rete si prepara anche ad annunciare ufficialmente queste novità, che potrebbero soddisfare i fan storici del programma.

L’approccio della Rai, evitando repliche e creando contenuti freschi in estate, offre un’alternativa ai telespettatori e rappresenta una sfida per la concorrenza. In attesa di conferme ufficiali, la strategia per “Affari Tuoi” rimane al centro dell’attenzione, con i fan che attendono notizie positive sulla programmazione estiva.

