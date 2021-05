Ormai sono anni che non vediamo ballare Stefano De Martino in televisione. Ad Amici di Maria il nuovo giudice ha detto chiaramente che per adesso non intende tornare a ballare. Pensiero che ha ribadito anche quando è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove però ha aggiunto di non aver chiuso a doppia mandata la porta del ballo.

“Se mi pento di aver smesso? No, non direi, penso che lo stop sia arrivato senza far dispiacere a nessuno. Secondo me ho smesso di ballare giusto in tempo, credo questo. Ovviamente è stata una parte molto importante. Però bisogna scegliere anche il tempo per uscire di scena e credo di averlo azzeccato. Non ballo da un po’, perché con il tempo che dedico alla conduzione dei programmi non ho un pretesto per ballare, però è una cosa che tengo sempre lì e non escludo domani di rifare qualcosa”.

Il conduttore di Made in Sud (che secondo qualche maligno avrebbe avuto un flirt con Martina Miliddi) ieri sera dopo un’esibizione di Giulia Stabile ha fatto i complimenti alla ballerina e ha detto: “Sei stata davvero brava, ti faccio i miei complimenti. Devo dire che guardarla mi fa venire la voglia di tornare a ballare”.

A Stefano è tornata la voglia di ballare.

Per la finale potrebbe fare una coreografia?

#Amici20 — Ale De Vincenzo (@alexandradevinc) May 1, 2021

Maria De Filippi l’ha preso in parola, perché ha organizzato una gara tra i giudici, che si sono sfidati sulle note di Jerusalema. Io così al secondo ancheggiamento di Stefanone…



Stefano De Martino balla Jerusalema ad Amici di Maria de Filippi.

Che bomba i giudici di #Amici20! Vi siete scatenati anche voi? 🕺🕺🕺 #Amici20 pic.twitter.com/BY5EPIOp0E — Witty TV (@WittyTV) May 1, 2021

Waa, Stefano che balla è una gioia per gli occhi #Amici20 — Chiara⁷ᵇ³ⁿ 🧈🧸🥰💜 (@MINIMONINIALL94) May 1, 2021

Sabato prossimo però lo voglio così…