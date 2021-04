Martina Miliddi come Rosa Di Grazia hanno ricevuto molte critiche da parte dei telespettatori di Amici di Maria. Nonostante tutto la ballerina di latino (bacchettata anche da Carolyn Smith) è stata molto apprezzata da Stefano De Martino, che spesso le ha dato il punto nelle sfide del serale. Sarà per questo e anche per i tanti complimenti fatti alle sue performance che molti utenti hanno pensato che il conduttore di Made in Sud avesse un debole per la ragazza.

“Io punto Cinque Euro sul flirt tra Stefano De Martino e Martina a fine programma, so che vincerò”. “Ma perché non fanno trapelare in casetta questo ipotetico flirt Stefano-Martina? Così aka scrive un’altra canzone? Grazie”. – sono alcuni dei tweet dei fan di Amici – “Comunque ve lo dico secondo me c’è davvero l’inciucio Stefano-Martina, altro che Aka”.

Durante una recente diretta, alcuni fan hanno chiesto a Martina cosa ci fosse di vero su questo pettegolezzo tra lei e il giudice di Amici e lei è rimasta spiazzata, ha riso e ha detto: “Aiuto, che dite, non sto capendo“.

Non sarebbe certo la prima volta che Stefanone si innamora negli studi di Amici (Belen, Emma, Giulia mi sentite?), ma a questo giro direi che è meglio riderci su. Fosse anche solo per stare lontano dal gossip – che adesso tanto odia – De Martino non cederebbe mai all’ormone in tv, ne sono sicuro.

I tweet sul gossip tra Stefano De Martino e Martina Miliddi.

