Stefano De Martino “mani sul costume” e risponde ai rumor su una sua tresca

Poco dopo aver ricevuto una frecciatina da Giancarlo Magalli, Stefano De Martino ha fornito alcune anticipazioni sulla puntata speciale di Affari Tuoi durante il suo collegamento con La Volta Buona. Caterina Balivo ha elogiato il collega per il successo della sua trasmissione, ricordando le critiche dei giornalisti prima del suo debutto: “Anche ieri sera c’è stato l’ennesimo record di ascolti. Tutti noi abbiamo letto articoli lo scorso anno ‘come farà? Quello è un programma importante, arriva su Rai Uno, ce la farà?’. Tu non sai il sale che ho buttato per te“.

De Martino ha rivelato il suo rimedio portafortuna, sottolineando che ha toccato ferro: “Eh lo so. Non ti dico cosa ho fatto io. Ho passato tutta l’estate con le mani sul costume, per essere eleganti. ‘Come farà? Cosa succederà?’. In un modo o nell’altro farò. Mi piace vivere questo momento felice. I miei genitori sono contenti. Andare in onda tutti i giorni è la cosa più bella per chi ama questo lavoro. Il grande successo del programma è gratificante, ma l’affetto del pubblico che cresce di sera in sera è ciò che mi emoziona di più, sapere di essere a casa delle persone è qualcosa di molto bello”.

Inoltre, De Martino ha risposto ai rumor riguardanti una presunta relazione con Carmen Russo. Circa un anno fa, Carmen aveva menzionato voci su un flirt con De Martino su Nuovo Tv, ma fino ad allora queste notizie non erano note online. Il presentatore napoletano ha scherzato al riguardo: “Lì in studio c’è una mia ex fiamma. Hanno detto che ho avuto una relazione clandestina con Carmen Russo. Devo dire che c’è sempre un fondo di verità anche su queste cose. Anche nelle fake news c’è sempre qualcosa di reale. In realtà c’è stato uno scambio di persona, dato che più o meno portano lo stesso taglio e colore di capelli. Non ho mai avuto una relazione segreta con Enzo Paolo. Con lui ho avuto una bella tresca e salutiamo Enzo Paolo!”

In conclusione, De Martino ha chiarito i rumor sul flirt con Carmen Russo, regalando un momento di leggerezza in trasmissione.