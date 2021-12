Archiviata la carriera di ballerino, Stefano De Martino adesso è un affermato conduttore Rai. Tante cose sono cambiate nella vita del bel napoletano, non soltanto nel lavoro, ma anche nella vita privata. In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica De Martino ha spiegato come si è sentito ad essere stato etichettato per anni il ‘signor Belen’.

“Se ho sentito il rischio di restare il signor Belen? Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belen” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”.

+ Tweet di apprezzamento per Belen Rodriguez e Stefano De Martino + #cepostaperte pic.twitter.com/VrQXg3pF2j — poliedrico 🎅🏻🎄❄️ (@Tristan__esdpv) February 29, 2020

Stefano De Martino: addio alle foto in intimo.

Il conduttore ha poi parlato di quando a Napoli sono state affisse gigantografie di sue foto in slip per un noto marchio di intimo.

“Ora come ora mi vergognerei come un ladro. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande. La bellezza? Credo sia una raccomandazione e come tale apre le porte, la strada diventa in discesa. Ho imparato subito a non affezionarmi alla bellezza, meglio puntare su altro e costruire. Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi”.

E della svolta “Tumblr” seriosa (e noiosa) di Stefanone su Instagram ce n’eravamo accorti tutti. Ormai sul suo profilo ci sono soltanto immagini di piatti, agrumi, paesaggi, statue, oggetti di design, e cibi ben impiattati.