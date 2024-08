Stefano De Martino: le parole di Amadeus e Maria De Filippi prima del debutto ad Affari Tuoi

Stefano De Martino da lunedì condurrà la nuova edizione di Affari Tuoi e oggi, durante l’incontro con la stampa, oltre ad aver risposto a una domanda su Arianna Meloni, ha parlato anche di Amadeus e di Maria De Filippi.

“Con Maria De Filippi ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato. È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. Ha detto: ‘Secondo me ti diverti’. E ha aggiunto: ‘La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo’”.

Il conduttore ha poi parlato anche di Amadeus che è stato l’ultimo conduttore di Affari Tuoi prima del suo trasferimento su Nove, dove condurrà – diventando un competitor proprio di Stefano De Martino – una nuova versione rivisitata de I Soliti Ignoti che si chiamerà Chissà chi è.

“Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: “Vedrai che ti divertirai“.