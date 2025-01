Stefano De Martino lancia una frecciata a Belen ad Affari Tuoi: polemiche sui social

Durante una recente puntata di “Affari Tuoi”, Stefano De Martino ha lanciato una frecciata a Belen Rodriguez, sua ex moglie, suscitando un’ondata di critiche sui social media. Il conduttore ha commentato la durata della relazione di un concorrente, insinuando sul “problema del settimo anno” in modo che molti hanno interpretato come un riferimento alla sua esperienza matrimoniale con Belen, da cui si è separato dopo una serie di alti e bassi. La battuta è stata: “Sette anni? Ah! Ma è vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato…Non lo so, sono curioso perché non ho mai sperimentato”.

Nonostante De Martino sia generalmente apprezzato dai telespettatori per il suo umorismo, in questa occasione molti utenti dei social hanno accusato il conduttore di mancanza di sensibilità. Alcuni commentatori hanno ricordato i tradimenti che avevano contribuito alla rottura del loro matrimonio, scrivendo frasi come “De Martino non c’è arrivato perché metteva le corna a Belen” o “Se se lo teneva dentro i pantaloni ci arrivava al settimo anno”. Anche se ci sono stati commenti critici, alcuni fan hanno difeso De Martino, sottolineando il suo stile di prendere in giro se stesso.

Il contesto storico tra De Martino e Belen è complesso, segnato dalla loro relazione intensa e dalla nascita di un figlio, Santiago, nel 2015. Nonostante le difficoltà, entrambi sembrano aver trovato un modo per gestire il loro rapporto per il bene del bambino. La battuta di De Martino è arrivata dopo un lungo periodo in cui entrambi hanno cercato di mantenere una certa distanza dal passato, ma evidentemente il tema rimane delicato.

Inoltre, c’è chi ha speculato che la battuta di De Martino non fosse solo una stoccata personale, ma potesse servire a promuovere in modo indiretto il nuovo programma di Belen, che tratta proprio del tema della crisi matrimoniale. In questo modo, il game show “Affari Tuoi” continua a mescolare momenti di intrattenimento con elementi di gossip e dinamiche personali, aumentando l’interesse del pubblico.