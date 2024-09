Stefano De Martino: L’Amore Infinito per Luna Marì, Figlia di Belen Rodriguez

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra che la situazione si sia sistemata. Entrambi hanno confermato di essere in buoni rapporti, legati dall’amore per il figlio Santiago. De Martino, conduttore di “Affari Tuoi”, ha anche sviluppato un affetto speciale per Luna Marì, la seconda figlia di Belen, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. In un’intervista del 2022, De Martino si era descritto come uno “zio” per Luna, sottolineando che non ha mai inteso sostituire il padre della bambina.

Recentemente, De Martino è stato paparazzato sotto casa di Belen mentre aspettava il rientro di Santiago da scuola. Durante l’incontro, ha mostrato grande affetto verso Luna Marì, abbracciandola e coccolandola, facendola salire anche sulla sua vespa. Le foto pubblicate sul settimanale “Oggi” hanno catturato l’attenzione per la dolcezza del suo gesto, evidenziando il legame che si è creato tra lui e la bambina, che ha trascorso del tempo con De Martino anche in passato.

Invece, sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez si parla di una certa freddezza nei confronti del suo attuale compagno, Angelo Edoardo Galvani. Nonostante le speculazioni, la showgirl ha mantenuto riservatezza sulla relazione, rispondendo con un “no comment” alle domande ricevute. Questo desiderio di privacy è evidente, poiché Belen cerca di allontanare la propria vita privata dai riflettori.

Sul fronte professionale, dopo un lungo anno di assenza dalla televisione, Belen è pronta a tornare con due nuovi progetti per Warner Bros. Discovery. A fine novembre, condurrà “Amore alla prova” su Real Time e sarà anche al timone di “Only Fun – Comico Show” sul Nove insieme ai PanPers. La sua carriera continua a procedere parallelamente alla sua vita familiare, mentre Stefano De Martino si conferma una figura affettuosa e presente nella vita della sua ex moglie e dei loro figli.