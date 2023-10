Stefano De Martino, la vendetta di Belen: “Le voci a Milano”

Dopo una pausa social e i rumor sul suo periodo complicato, Belen Rodriguez è tornata sui social ed ha anche pubblicato delle dediche al nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Ma secondo i rumor riportati da Dagospia questa potrebbe essere una sorta di vendetta nei confronti del suo ex Stefano De Martino.

“Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo? “Auguri a te che sei l’immenso per me”, scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicità per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni “ha cuccato bene”, come gli ha urlato una persona per strada”.

“ La chiusura con Belen è stata traumatica?” Stefano: Quale delle tante?#Belve pic.twitter.com/R0ZZtRmaCr — Annasgarlata (@anna_sgarlata01) September 26, 2023

Belen e il karma: citazione per Stefano De Martino?

La Rodriguez ha anche condiviso una citazione: “Quando ti prendi gioco di una persona buona, preparati perché la vita ti ferirà il doppio“. E secondo il quotidiano Il Messaggero anche questa sarebbe una frecciatina al marito: “La showgirl argentina non comunica con i suoi follower solo attraverso foto e video ma anche con testi di varie canzoni o immagini che riportano qualche citazione o frase che l’ha colpita e le cui parole, forse, sono riferite a qualcuno in particolare. L’ultima storia postata sarà una frecciatina a Stefano De Martino? Di sicuro in molti hanno pensato che il messaggio fosse una frecciatina all’ex marito con il quale Belen si è separata, per l’ennesima volta, l’estate scorsa“.

In tutto ciò il conduttore di Bar Stella non commenta. L’ex ballerino di Amici si è limitato a dire (durante la sua ospitata a Belve) che la storia con Belen non è finita per un tradimento: “Non sono certo uno stinco di santo e non l’ho mai detto. Però la nostra relazione non è finita di certo per via di tradimenti“.