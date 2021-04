Alessandra Celentano e Stefano De Martino in questa edizione di Amici si sono scontrati più volte. Ieri la prof di classico ha accettato il guanto di sfida di lanciato da Lorella Cuccarini, che ha scelto una coreografica con molta tecnica per far sfidare Alessandro e Tommaso. Secondo Alessandra la gara non era equa, visto che il suo allievo – seppur talentuosissimo – studia danza da soli 3 anni e non ha ancora affinato la tecnica.

Stefanone ha votato per Alessandro ed ha fatto un appunto alla Celentano: “Maestra, la scelta di accettare sempre i guanti di sfida è molto rispettabile, ma c’è anche un rischio. Chi cambia idea non è sempre debole. A volte essere così fermi sui propri principi può essere invalidante per i ragazzi. Lei è coerente, ma sapeva che avrebbe ballato meglio Alessandro e forse per tutelare Tommaso doveva rifiutare“.

La coreografa ha risposto lanciando una shade avvelenata al giudice: “Il bene di Tommaso è fare queste cose. Cosa stai dicendo Stefano? Mi sono dimenticata anche il tuo nome. Senti, menomale che hai fatto un’altra carriera. Perché non c’entra nulla quello che hai detto. No, non sono affatto d’accordo“.

De Martino con molta naturalezza ha preso la frecciatina di Alessandra e gliel’ha girata contro: “Ti ringrazio del tuo apprezzamento per il mio cambio di carriera. Anche perché è una cosa che ci lega visto che facciamo entrambi televisione adesso“.

L’ultima parola l’ha voluta comunque la maestra: “Avevo ragione io. Perché anni fa ti dissi che era meglio così e tu mi dicesti ‘no, io farò sempre il ballerino’. E invece vedi che c’avevo visto lungo?”

Se Tina è indispensabile per Uomini e Donne, la Celentano lo è ad Amici.

Alessandra Celentano e la frecciatina a Stefano De Martino.

#Amici20 #Amici2020 Volete sapere perché per Stefano De Martino Martina è più brava di Serena? La risposta in questo video…

pic.twitter.com/dPS1la2p1R — LE GIF DI TINA (ALE CELENTANO STAN ACCOUNT) (@Gif_di_Tina) April 3, 2021