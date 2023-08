Stefano De Martino, la reazione al gesto di Antonino Spinalbese

Martedì scorso alcuni follower di Antonino Spinalbese si sono accorti che l’ex gieffino ha iniziato a seguire Stefano De Martino. A 48 ore da quel segui è arrivata la reazione del conduttore di Bar Stella, che ha deciso di ricambiare il gesto e ha piazzato un follow al 28enne. In questo scambio di segui invece c’è Belen Rodriguez che ieri ha ufficializzato la sua nuova relazione con il noto imprenditore Elio Lorenzoni. La showgirl argentina ha pubblicato alcuni scatti con il nuovo fidanzato ed ha scritto: “Uno, due, tre, scatenatevi!”.

De Martino, Spinalbese, Cecilia, Ignazio, Belen, Elio, Iannone, ex, ritorni di fiamma, scoop, liti, tradimenti, i Rodriguez sono sempre più i Kardashian made in Italy

“Quella con Antonino è stata una storia particolare. Io e lui ci conoscevamo poco. – ha dichiarato un anno fa Belen – Certo, eravamo molto presi, anche perché altrimenti non avrei mai fatto una figlia con lui. Come mai è finita la nostra relazione? Posso dire che da piccole ci raccontano del principe azzurro e queste favole ci rovinano. Alla mia piccola racconterò delle fiabe un po’ rimodernate dove non serve un principe per stare bene. Poi le spiegherò che il principe a cavallo non esiste e che tutti siamo un po’ imperfetti.

Adesso sto con Stefano e se siamo tornati insieme è perché ci amiamo. Devo ammettere che io quest’uomo l’ho sempre amato e non ho mai smesso di farlo. Quando ami qualcuno non puoi scappare, te lo ritrovi sempre accanto ed è quello che è successo a me con lui. Sì ci siamo lasciati più di una volta. Non perché non fossi più innamorata, ma perché non mi andava di soffrire e ho preferito fuggire. Per lui ho sofferto tanto. Ma sottolineo che l’ultima volta non sono stata io a mollarlo. Comunque mi vivo il momento e adesso siamo molto felici insieme. Poi da fuori mi vedete così dura, ma alla fine nel mio privato sono una donna sensibile”.