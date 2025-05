Stefano De Martino, la Rai lo avrebbe tutelato con tre no: ecco quali

Stefano De Martino, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, è considerato in Rai “Blindato, intoccabile”, ma questo solleva dubbi. Candela osserva che De Martino ha ricevuto tre stop significativi, non per ridimensionarlo, ma per proteggerlo da eventuali errori e scivoloni. I tre no riguardano la promozione dell’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile”, il rinvio del suo spettacolo teatrale televisivo e la cancellazione di un quiz da testare prima dell’estate.

La mancata promozione della trasmissione è stata decisa nonostante il presunto ritorno di fiamma con Emma Marrone. Inoltre, il rinvio dello spettacolo teatrale è stato preso in considerazione perché ritenuto troppo debole. Infine, la Rai ha optato per non testare un nuovo programma di access che avrebbe dovuto alternarsi ad “Affari Tuoi”, considerato troppo rischioso.

Roberto Alessi ha affermato che De Martino si sta preparando per un grande salto, ovvero la conduzione di Sanremo 2027. Pertanto, l’anno prossimo il conduttore sarà probabilmente presente solo nel format dei pacchi e in alcuni eventi straordinari. Si parla anche della possibilità che De Martino conduca il programma di Capodanno, che è sempre molto apprezzato dai conduttori di Rai Uno. Fino a quel momento, sembra che la Rai stia adottando un approccio cauto nei confronti della sua carriera, garantendogli una certa stabilità piuttosto che permettergli di affrontare rischi immediati.