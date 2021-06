Nonostante Stefano De Martino cerchi di stare più possibile lontano dal gossip, in qualche modo ci finisce sempre in mezzo. Il conduttore di Made in Sud è stato paparazzato in barca con Paola Di Benedetto e poche ore dopo la pubblicazione delle foto la vincitrice del GF Vip ha rivelato di essere single. Questo non significa che i due stiano insieme (visto che credo fortemente nell’amicizia tra uomini e donne), ma nulla è da escludere.

Nelle scorse ore il ballerino è finito nuovamente su tutti i siti di gossip più famosi e i titoli facevano riferimento ad una shade della sua ex moglie.

“Stefano De Martino, affondo pesante da parte di Belen: quanta amarezza”, “Belen provoca l’ex e lancia la bordata” e ancora, “Belen frecciata al veleno contro l’ex marito ‘E’ la prima volta che sto con un uomo…’”.

Stando a quello che riportano diversi siti, la Rodriguez avrebbe lanciato una frecciatina all’ex attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Ma c’è qualcosa che non va. In realtà l’intervista Belen l’ha fatta con un giornalista di Chi e anche qualche settimana fa. In ogni caso la showgirl ha fatto i complimenti all’attuale compagno ed ha sottolineato che è il primo uomo gentile che ha al suo fianco. Insomma, anche se un po’ datata, ma una mezza shade c’è.

“Per la prima volta ho scelto un uomo gentile, che mi fa sentire al sicuro. […] Ho la Luna dentro. Questo è uno dei momenti più belli della vita di una donna: dare alla luce un figlio.

La differenza d’età con Antonino? Mi sono posta il problema fino a quando non mi ha detto: ‘Ti prego, se deciderai di non vedermi più, promettimi che non lo farai per la mia età’. E lì c’è stato il click, ho capito che mi aveva decifrata e che non stava fingendo”.

Quindi Stefanone non è gentile? Ok, non mi importa…



🔵 “Alcune coppie di vip non hanno retto, più che nuove coppie in questo periodo ci sono da raccontare separazioni, la più clamorosa riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con lo scandaletto di presunto tradimento con Alessia Marcuzzi”. Umberto Brindani 📞#nonstopnews pic.twitter.com/YvjWXVeTxZ — RTL 102.5 (@rtl1025) July 24, 2020

Stefano De Martino: “Con Belen non è stato un fallimento, abbiamo avuto qualcosa di bello”.

E proprio sul settimanale Chi Stefanone ha speso delle belle parole per la sua ex. Il giudice di Amici ha anche detto che con Belen le cose vanno bene, nonostante abbiano preso strade diverse.

“In realtà penso che la fine del nostro matrimonio non è stato un fallimento. In generale se un’unione è compiuta e ha portato a qualcosa di bello come un figlio non lo è mai. Ora stiamo bene, facciamo del nostro meglio e le cose vanno davvero bene”.

Quanto sono belli e innamorati più che mai Stefano e Belen 😍😍😍 pic.twitter.com/40xZGBrtmP — Anna Rosaria 🌙 (@annar_____) June 3, 2019