Stefano De Martino innamorato? Scopriamo chi è la sua nuova dolce metà

Nuovi rumors coinvolgono il conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino, recentemente avvistato a Napoli con l’influencer Angela Nasti. Le voci sono emerse da un post sul profilo Instagram Very Inutil People, che ha segnalato la presenza dei due insieme in uno studio dentistico, comportandosi in modo affettuoso. Tuttavia, ci sono confusione sul luogo dell’incontro, alcuni sostengono fosse uno studio dermatologico, e non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Un aspetto intrigante è che De Martino e Nasti non si seguono sui social, il che potrebbe suggerire una frequentazione segreta. Inoltre, alcuni avventori avrebbero notato i due in un ristorante a Sorrento, pur essendo sempre in compagnie diverse, senza mai fotografarli insieme. Questo porta a interrogarsi se ci sia realmente qualcosa tra di loro o se si tratti solo di coincidenze.

Nonostante l’assenza di certezze, i fan sembrano entusiasti all’idea di un possibile flirt tra i due. De Martino, noto conduttore di Rai 1, è apprezzato per il suo carisma e il suo successo, mentre Angela Nasti, che ha guadagnato notorietà come tronista a Uomini e Donne nel 2019, è un’influencer molto seguita. La combinazione dei due sembra promettente, ma rimangono solo ipotesi non verificate fino a quando non ci saranno notizie concrete. Solo il tempo potrà svelare se questa nuova “ship” avrà realmente un seguito.